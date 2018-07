Wassenberg.

Das Wort „Mobbing“ schreibt Ines Wagner mit roter Kreide an die Tafel, nachdem sie die Schüler der Klasse 4b in der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Am Burgberg zur ersten Stunde begrüßt hat. Dieser Begriff soll die Kinder für die gesamte Schulstunde begleiten. Dabei ist Ines Wagner nicht die Lehrerin der Klasse, sondern einer der zehn sogenannten Medienscouts der Betty-Reis-Gesamtschule.