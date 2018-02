Hückelhoven-Ratheim - Maßnahmenpaket der Behörden für Tulpensonntagszug in Ratheim

Hückelhoven-Ratheim. Nachdem es bei den Tulpensonntagsumzügen in Ratheim in den vergangenen Jahren mehrfach Probleme mit gewaltbereiten alkoholisierten Zugbesuchern gegeben hat, werden die Behörden auch in diesem Jahr ein Maßnahmenpaket anwenden, das Stadt Hückelhoven, Karnevalsvereine und Polizei 2014 erarbeitet haben.

„So werden im Vorfeld und während des Umzugs insbesondere im Hinblick auf Alkohol verstärkte Jugendschutzkontrollen stattfinden“, kündigt die Stadtverwaltung an. An die Erwachsenen richtet sich der Appell, mit gutem Beispiel voranzugehen und Alkohol lediglich in angemessenem Umfang zu konsumieren und keine alkoholischen Getränke an Kinder und Jugendliche abzugeben. Darüber hinaus soll der Straßenverkauf von Alkohol deutlich eingeschränkt werden. Für den Tulpensonntagszug in Ratheim wird die Stadt erst ab 15.30 Uhr gaststättenrechtliche Gestattungen für den gewerblichen Außenausschank von Alkohol erteilen.

An der Kreuzung Buscher Straße/Heerstraße werden die Zuschauerbereiche durch Absperrgitter vom Zugweg getrennt, um ein ungehindertes Durchkommen der Karnevalswagen zu ermöglichen. Auch wird an dieser Kreuzung ein Sicherheitsdienst Präsenz zeigen und die Einhaltung der Absperrungen überwachen. „In der Vergangenheit war festzustellen, dass sich an dieser Kreuzung der überwiegende Teil der Zuschauer versammelte, was im Hinblick auf die begrenzten Platzverhältnisse zu Problemen führte. Die Karnevalisten werden daher gebeten, gegebenenfalls auf andere, weniger frequentierte Abschnitte des Zugweges auszuweichen“, heißt es aus dem Ordnungsamt.

Der Prinzenwagen wird nicht mehr über die Kirch- und Heerstraße fahren. Er bleibt am Ratheimer Markt stehen und die Zugteilnehmer werden dort am Dreigestirn vorbeidefilieren.