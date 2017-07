Martin Schopps: Witzig, pointenreich und auf den Punkt Letzte Aktualisierung: 3. Juli 2017, 16:46 Uhr

Selfkant-Tüddern. Nach dem Erfolg von Schmitz-Backes im Vorjahr findet am Freitag, 15. September, 20.15 Uhr, der zweite Comedy-Abend in der Westzipfelhalle statt. Die Organisatoren der KG „De Witsemänn“ holen den in Köln bekannten Karnevalsredner Martin Schopps in den Selfkant. Seit Jahren gehört er mit seinen Reden zur Spitzenklasse des Kölner Karnevals.