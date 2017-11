Erkelenz-Lövenich.

Die Gelsenkirchener Autorin Margit Kruse war in der Raiffeisenbank zu Gast, um ihren neuen Roman „Opferstock“ im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur in der Bank“ vorzustellen. Die 60-jährige Autorin hat sich mit ihren Ruhrpott-Krimis schon eine Fangemeinde erschrieben, die vor allem schätzt, dass es in ihren Büchern nicht immer so todernst zugeht – auch wenn es sich um Mord handelt.