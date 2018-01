Tulpensonntagszug und Prunksitzung in Effeld

Weiter im Sessionsprogramm der Effelder Kaffeemänn geht es am Samstag, 27. Januar, um 19.11 Uhr mit der Prunksitzung. Die Kindersitzung beginnt am Samstag, 3. Februar, um 15.11 Uhr. Am Donnerstag, 8. Februar, steht ab 11 Uhr ein Altweiber-Frühstück im Restaurant Ohlenforst auf dem Programm. Am Samstag, 10. Februar, beginnt um 17 Uhr der Karnevalszug durch Effeld. Ihm folgt ab 18.11 Uhr die Mottoparty „Viva la Mexico“.

Am Sonntag, 11. Februar, sind die Effelder schließlich beim Wassenberger Tulpensonntagszug dabei, der um 14.11 Uhr in Birgelen beginnt.