Mann flüchtet berauscht auf gestohlenem Roller

Heinsberg-Hülhoven. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd haben Polizisten einen Motorrollerfahrer im Heinsberger Ortsteil Hülhoven festgenommen.

Am Dienstag wollten Beamte der Heinsberger Polizei gegen 23.10 Uhr den Motorrollerfahrer überprüfen, als er auf der Grebbener Straße fuhr. Als der Zweiradfahrer die Anhaltezeichen der Polizisten bemerkte, flüchtete er, teilte die Kreispolizeibehörde Heinsberg gestern mit.

„Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten ihn kurz darauf an der Straße Am Fritzbruch stellen“, so die Polizei. Bei seiner Überprüfung habe sich herausgestellt, dass der Rollerfahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand und keine Fahrerlaubnis besaß, so die Polizei.

Ermittlungen dauern an

Außerdem war der von ihm gefahrene Motorroller am Vortag in Hückelhoven-Hilfarth am Kaphofweg gestohlen worden. Dem 23-jährigen Heinsberger wurde eine Blutprobe entnommen, und der Roller wurde von den Polizeibeamten sichergestellt. Die Ermittlungen dauern laut Polizei weiter an.