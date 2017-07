Mann berührt Kind unsittlich

Hückelhoven-Kleingladbach. Erst bot er Hilfe an, dann fasste er sie an: Ein Unbekannter hat am Donnerstag die Situation eines minderjährigen Mädchens ausgenutzt. Die Elfjährige fuhr gegen 18.15 Uhr aus Hückelhoven mit ihrem Fahrrad entlang der Straße Buscherbahn in Richtung Kleingladbach, als kurz hinter einem Hundeplatz die Kette des Rades absprang.

Das Mädchen ging dann, das Rad schiebend, zu Fuß entlang der Landstraße 227 auf dem Radweg bis kurz vor Kleingladbach.

Dabei fuhr mehrfach ein Mann auf seinem grauen Herrenrad an ihr vorbei. Als die Elfjährige versuchte, das Rad zu reparieren, stoppte er und bot seine Hilfe an. Als er das Rad wieder fahrtüchtig gemacht hatte, fasste er das Kind unsittlich an. Das Mädchen konnte jedoch sofort die Flucht ergreifen. Der Radfahrer folgte ihr nicht.

Nach Angaben des betroffenen Mädchens war der Mann etwa 30 Jahre alt, ungefähr 184 Zentimeter groß, hatte blonde, kurze Haare. Die Polizei bittet Zeugen darum, Hinweise telefonisch unter 02452/9200 zu melden