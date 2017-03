Mandolinen rufen den Frühling: 3MännSing mit Gastauftritt

Wassenberg. Die Myhler Mandolinenspielschar hat wieder für ein besonderes Konzert geprobt, mit dem sie den Frühling musikalisch begrüßen will. Das diesjährige Frühjahrskonzert im Forum der Betty-Reis-Gesamtschule Wassenberg am Sonntag, 19. März, beginnt um 17 Uhr.

Unter dem Dirigat von Martin Wallraven treten die Musiker an, um ihr Publikum, wie in den vergangenen Jahren, zu begeistern. Auf dem Programm stehen Klassiker der Mandolinen-Musik wie „The Song of Japanese Autum“, temperamentvolle Kompositionen „El Vito“, „Nadedja“ sowie arrangierte Pop-Songs wie zum Beispiel „The Sound of Silence“.

Bei dem Konzert werden außerdem zwei Musiker für ihre langjährige Mitgliedschaft im Orchester geehrt: Theresa Schimenas ist seit 40 Jahre dabei und Willi Wallraven bereits seit 60 Jahren.

Als Gastmusiker konnte das Ensemble 3MännSing verpflichtet werden. Das Trio steht für handgemacht Livemusik. 3MännSing interpretieren Rock- und Pop-Klassiker neu und liefern mehr als reine Coversongs.

Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf im Café Idemarie in Myhl (St.-Johannes-Straße) und bei Media Ecke, Helga Kunath, in Wassenberg, sowie bei den Mitgliedern des Orchesters. Der Eintrittspreis beträgt zehn Euro für Erwachsene und fünf Euro für Schüler und Studenten.