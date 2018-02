Kreis Heinsberg.

Im Atelier seines Hauses in Erkelenz sieht es aus wie Kraut und Rüben: „Wir haben letzte Woche die Bilder, die in den Ausstellungen im Begas-Haus, dem Museum für Kunst- und Regionalgeschichte in Heinsberg und im Kunstverein für die Region Heinsberg in Unterbruch hängen werden, ausgesucht“, sagt Michel Saran.