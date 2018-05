Wassenberg - Majewski holt bei den Wassenberger Skatmeisterschaften den Tagessieg

Wassenberg. Beim zurückliegenden Spieltag der offenen Wassenberger Skatmeisterschaft holte sich Reiner Majewski aus Erkelenz mit 3078 Punkten bereits seinen zweiten Tagessieg in diesem Jahr.

Dabei sah es nach der ersten Serie noch nach einem klaren Sieg für Karl Kirsch aus, holte er doch 2163 Punkte. Die 776 Punkte aus der zweiten Serie reichten dann nur für den zweiten Rang der Tageswertung. Den dritten Platz in der Tageswertung sicherte sich Franz Lentzen mit 2607 Punkten, gefolgt von Johannes Gavriilidis und Albert Schuwirt. Auch Jörg Drosihn und Rudi Plum gehörten noch zu den Besten.

In der Gesamtwertung behauptete Theo Mengeler die Führung, gefolgt von Heinz Randerath, Albert Schuwirt und Johannes Gavriilidis. Die Abstände sind allerdings geringer geworden, was auf einen spannenden Meisterschaftsverlauf schließen lässt. Es stehen noch sieben Turnierabende auf dem Programm. Die Freikarte sicherte sich Reiner Heinrichs aus Heinsberg.

Der nächste Spieltag findet am Freitag, 25. Mai, 19.30 Uhr, im Hotel-Restaurant Zur Rennbahn in der Wassenberger Oberstadt statt. Die Ergebnisse dieses Spielabends fließen in die Wertung für die Einzelkreismeisterschaft ein.