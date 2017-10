Heinsberg-Karken.

Ihr Kleid trug sie in Schützengrün, dafür war die mehrfarbige Haarpracht von Königin Carolin Linden wieder der Hingucker bei der Herbstkirmes der Schützenbruderschaft St. Severini in Karken. Leider war das Wetter jedoch nicht das allerbeste, und so hatten sich nicht so viele Zuschauer wie sonst zum Höhepunkt der Herbstkirmes, der sonntäglichen Parade, an der Kirche eingefunden.