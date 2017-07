Heinsberg.

Der Gottesdienst in der Heinsberger Christuskirche am kommenden Sonntag, 23. Juli, wird als Rundfunkgottesdienst ab 10 Uhr live im Hörfunk übertragen, auf den Sendern WDR 5 und NDR INFO. Wer dabei sein möchte, muss bis 9.45 Uhr in der Kirche seinen Platz gefunden haben, da dann der Eingang geschlossen wird.