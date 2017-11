Erkelenz-Lövenich.

Mit einer attraktiven Tollität und nach langer Pause auch wieder mit einem Kinderprinzenpaar starten die Hoppesäck in die Session. Bei der Proklamation in der Mehrzweckhalle verabschiedeten die Hoppesäck aber zuerst ihren ersten Solo-Prinzen Josef I. (Brands), der in der zurückliegenden Session angetreten war.