Erkelenz-Lövenich - Lövenicher Hoppesäck bieten Galasitzung und Elfenparty

Erkelenz-Lövenich. Traditionell zwei Wochen vor Beginn des Straßenkarnevals laden die Lövenicher Hoppesäck für Samstag, 27. Januar, um 18 Uhr zur großen Galasitzung in die Nysterbachhalle ein. Auch für diese Sitzung konnten wieder namhafte Künstler aus dem rheinischen Karneval verpflichtet werden.

So darf Präsident Jürgen Drews karnevalistische Größen wie Martin Schops, „Et fussich Julche“ Marita Köllner, die allseits beliebte Frau Kühne, die Lokalmatadoren von Hätzblatt, die Mädche vum Rhing „Funky Marys“, Liselotte Lotterlappen sowie die Stimmungsbands „Cat Ballou“ und „Miljö“ auf Sitzung in Lövenich begrüßen.

Abgerundet wird das Programm durch die Showtänze der Tanzgarden der Tanzsportgemeinschaft Lövenich-Baal sowie des Männerballetts der „Lövenicher Seitenspringer“. Einige wenige Karten sind noch im Vorverkauf bei der Zweiradschmiede Derouaux, Zum Königsberg 5 in Lövenich, Telefon 02435/3314, erhältlich.

Am Sonntag, 28. Januar, steht der karnevalistische Nachwuchs im Mittelpunkt. Unter dem Motto „Elfen gibt es überall, jetzt auch hier im Karneval“ feiern die Hoppesäck eine bunte Elfen- und Fantasyparty ab 14 Uhr in der Nysterbachhalle. In diesem Jahr reisen alle Kinder gemeinsam mit „Hoppi“ in die Welt der Elfen und Fabelwesen. Die Hoppesäck freuen sich auf tolle Spiele, Tanzdarbietungen der Tanzgarden und des Männerballetts sowie auf das diesjährige Kinderprinzenpaar Bo I. und Katharina I..