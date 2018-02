Wassenberg - Löschgruppe Wassenberg blickt auf ereignisreiches Jahr zurück: 17 Menschen gerettet

Wassenberg. Bilanz und Führungswechsel bei der Löschgruppe Wassenberg der Freiwilligen Feuerwehr: Löschgruppenführer Brandoberinspektor Thomas Mandrossa hat bei der Jahreshauptversammlung nach zehn Jahren sein Amt zur Verfügung gestellt.

Aus dem Geschäftsbericht der Löschgruppenführung ging hervor, dass die Löschgruppe Wassenberg am 31. Dezember 2017 über 38 aktive Einsatzkräfte, unterstützt von fünf Kräften der Tagesalarmstaffel, sieben Jugendfeuerwehrleuten und sechs Mitgliedern der Ehrenabteilung besteht. Für Einsätze, Ausbildung, Wartung und Instandhaltung erbrachten die Kameraden der Löschgruppe im Jahr 2017 ehrenamtlich nahezu 4500 Arbeitsstunden. Weitere 700 Stunden wurden investiert, um in Eigenleistung verschiedene Maßnahmen am Neu- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses durchzuführen und somit effektiv am Baufortschritt mitzuwirken.

17 Menschen gerettet

124-mal musste die Löschgruppe Wassenberg ausrücken, um Menschen aus Notlagen zu retten, Brände zu bekämpfen oder Gefahren abzuwenden. 17 Menschen konnten dabei gerettet oder aus Notlagen befreit werden, 22 Personen mussten im Rahmen entsprechender Einsätze in Krankenhäuser eingeliefert werden. Bei zwei Einsätzen kam für die betroffenen Personen leider jede Hilfe zu spät. Der Löschgruppenführer dankte den Kameraden der Einsatzabteilung für ihren unermüdlichen Einsatz an 365 Tagen im Jahr und betonte dabei, dass sich die Feuerwehrleute mittlerweile nahezu dreimal so vielen Einsätzen stellen müssten wie 1997. Auch die Zahl der Einsatzstunden sei dementsprechend gestiegen.

Darüber hinaus wurde 2017 die erste Drehleiter in der Geschichte der Feuerwehr Stadt Wassenberg in den Dienst gestellt und zusammen mit dem Neu-Anbau des Gerätehauses eingesegnet. Es wurden unter anderem wieder viele Lehrgänge und Fortbildungen besucht, so dass Wehrleiter Holger Röthling einige Kameraden befördern konnte: Ralf Röttgen, Thomas Steurer, Gabriel Wetzler und Christopher Willigeroth wurden zum Hauptfeuerwehrmann, Aron Sodermanns zum Oberfeuerwehrmann, Max Georg Willms zum Oberbrandmeister und Michael Rieken nach erfolgreichem Abschluss des Zugführer-Lehrgangs am IDF in Münster zum Brandinspektor befördert. Alex Haasen wurde eine besondere Ehrung zuteil. Er bekam für seine besonderen Verdienste um die IUK-Einheit vom Wehrleiter die Ehrennadel der Stadtfeuerwehr verliehen. Holger Röthling überstellte zudem Ramon Plum aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung und beförderte ihn gleichzeitig zum Feuerwehrmann. Für Jane Willigeroth-Busch und Frank Möller beginnt die vorgeschriebene Probezeit in der Löschgruppe.

Das Vertrauen der Mannschaft

Nach zehn Jahren aktiver Mitarbeit in der Löschgruppenführung stellte Brandoberinspektor Thomas Mandrossa sein Amt auf eigenen Wunsch zur Verfügung. Er übernimmt zukünftig Führungsaufgaben in der Stadtfeuerwehr und wird als stellvertretender Zugführer des 1. Zuges eingesetzt. Wehrleiter Röthling ernannte nach Anhörung der Löschgruppe Wassenberg den bisherigen stellvertretenden Löschgruppenführer Brandinspektor Michael Rieken zum Löschgruppenführer und Oberbrandmeister Max-Georg Willms zu dessen Stellvertreter. Im Vorstand der Löschgruppe musste die Stelle des Schriftführers neu besetzt werden, da durch die Ernennung von Max-Georg Willms zum stellvertretenden Löschgruppenführer eine Vakanz entstanden war. Hauptfeuerwehrmann Christoph Deisen erhielt einstimmig das Vertrauen der Mannschaft und wird künftig den Vorstand der Löschgruppe unterstützen.