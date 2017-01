Heinsberg-Lieck.

Wenn es ums Turnen geht, aber auch um Leichtathletik oder Gymnastik, führt im Heinsberger Land an einer Frau kein Weg vorbei: Lilly Houben aus Lieck ist bereits seit 63 Jahren in diesen Sportarten aktiv. In diesem Jahr wird die ambitionierte Freizeitsportlerin und Übungsleiterin ihrer langen Erfolgsliste einen weiteren Höhepunkt hinzufügen.