Heinsberg-Lieck - Lieck freut sich auf Kirmes

Heinsberg-Lieck. Die St.-Martini-Schützenbruderschaft Lieck veranstaltet vom 15. bis 18. Juni ihre Kirmes.

Zusammen mit dem amtierenden Königspaar Manfred von Kannen und Katharina Bierbaum sowie der Prinzessin Madleen Kilders und dem Schülerprinzen Nils Beckers soll diese Kirmes gefeiert werden.

Der Kirmesmarkt ist in diesem Jahr mit einem Kinderkarussell, einer Süß- und Spielwarenbude sowie einer Schieß- und Frittenbude beschickt. Die Öffnungszeiten des Kirmesmarktes: samstags bis montags jeweils ab 17 Uhr. Das Programm: Freitag, 15. Juni, 19.30 Uhr: Einlass zur „Summer Night in Lieck“ im Festzelt. Samstag, 16. Juni, 20 Uhr: Königsball.

Sonntag, 17. Juni, 8.20 Uhr: Antreten am Festzelt, Abholen des Königs; 9 Uhr: Messfeier mit anschließendem Frühschoppen; 14.30 Uhr Antreten am Festzelt, Abholen der Majestäten, Umzug durch den Ort, anschließend Parade. Montag, 18. Juni, 17.30 Uhr: Antreten am Festzelt, Abholen des Königs und Umzug durch den Ort, Eröffnung des Klompeballs.