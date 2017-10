Erkelenz.

Die Liebe in ihren vielen Facetten stand im Mittelpunkt des Programms, mit dem Christiane Breucker und Frank Rimbach die neue Leseburg-Saison im Café Kö eröffneten. „Liebes Rauschen“ nannten sie ihre Auswahl an Texten, die das Verzweifeln an der Liebe ebenso zum Thema hatten wie die Größe und Ewigkeit des Gefühls.