Wegberg-Harbeck - Leseteam der Schwalmbühne führt Verwechslungskomödie auf

Wegberg-Harbeck. Die Entscheidung ist gefallen! Das Leseteam der Schwalmbühne unter der Leitung von Regisseurin Gaby Braun hat die turbulente Verwechslungskomödie „Die überfüllte Wohngemeinschaft“ von Wolfgang Bräutigam für die diesjährige Theateraufführung ausgesucht.

Zum Inhalt: Reinhard (Stephan Schlebusch), Werner (Toni Röttinger) und Evelyn (Nadine Kosak) leben in bunter Wohngemeinschaft unter einem Dach mit der Hausmeisterin Olga (Helga Rögels). Als sich Reinhards Eltern (Birgit Röttinger und Matthias Kosak) zu einem Besuch anmelden, fällt dieser genau in die Zeit, in der Evelyn angeblich in den Urlaub fährt, aber heimlich ihren Freund Alexander (Roger Honisch) einschleusen will.

Auch Reinhard und Werner täuschen außerhäusliche Aktivitäten vor, um die Wohnung für ihre besonderen Zwecke zu nutzen. Und Olga plant während der Abwesenheit der Mieter die Wohnung an ihre ehemalige heimliche Liebe (Delk Wagner) zu verkaufen. Dessen Tochter (Jil Röttinger) und Alexanders Mutter (Ulrike Kotlowski) sorgen zusätzlich für Verwirrung. Und dann ist da noch Jacky Beinbruch (Jasmine Rupp), eine Einbrecherin, die sich in der leeren Wohnung verstecken will...

Vorsitzender Walter Kotlowski freut sich über die prächtige Mischung aus heiterer Komödie, bewährten Akteuren und jungen Talenten, die den Zuschauern vergnügliche Stunden verspricht. Aufführungen im Forum Wegberg gibt es am 23.11., 24.11. jeweils 20 Uhr, am 25. 11. um 17 Uhr, am 1.12. um 20 Uhr und am 2. 12. um 17 Uhr.

Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Benefiz-Vorstellung geben. Am Donnerstag, 29. November, lädt der Theaterverein wieder Bewohner von Altenheimen und betreutem Wohnen herzlich ein, die Vorstellung zu sehen. Für das leibliche Wohl wird dabei natürlich auch wieder gesorgt. Kartenvorbestellungen wie immer, bei allen Mitgliedern, übers Kartentelefon (02434/9928333) und diesmal auch über die Homepage: