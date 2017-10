Lesestunden für Kinder in der Stadtbücherei Heinsberg

Heinsberg. Im November findet in der Stadtbücherei Heinsberg, Patersgasse 6, an den folgenden Tagen um 16.30 Uhr eine Vorlese- und Bastelstunde für Kinder statt.

Am 8. November hören die Vier- bis Sechsjährigen eine berührende Geschichte: Hase und Igel sind die besten Freunde, aber nun möchte der Hase plötzlich mit dem Eichhörnchen spielen. „Wir zwei sind Freunde fürs Leben“ lautet der Titel von Michael Engler.

Am 15. November erfahren Lesezwerge (zwei bis vier Jahre), was kleine Tiere machen, wenn sie wütend sind, zum Beispiel ins Kissen boxen oder auf den Boden stampfen. Titel: „Wenn kleine Tiere wütend sind“ von Regina Schwarz.

Am 22. November erfahren die Vier- bis Sechsjährigen „Lauras Geheimnis“: Sie ist mit einem Stern befreundet, und nun muss sie bei einer Wette unbedingt gewinnen – oder ihr schönes Geheimnis verraten.

Am 29. November fragen Pinguin-Mama Berta und ihre Kleinen sich, was denn da auf dem Eis liegt – ist es ein Stuhl oder ein Segelboot? Ist es vielleicht eine Badewanne? Aber nein, es ist ein Hut, und sehr gut zu gebrauchen. „Hoppla, was ist das?“, eine Geschichte für Küken im Alter von zwei bis vier Jahren.

Der Eintritt zu allen Vorlesestunden ist frei, das Bastelmaterial wird gestellt. Die Stadtbücherei bittet um Anmeldung unter Telefon 02452/14111 oder E-Mail: buecherei@heinsberg.de. Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren sollten begleitet werden. Die Kinderbücherei ist während dieser Stunde für den Ausleihbetrieb geschlossen.