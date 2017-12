Hückelhoven-Ratheim - Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule öffnet ihre Türen

Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule öffnet ihre Türen Letzte Aktualisierung: 11. Dezember 2017, 11:33 Uhr

Hückelhoven-Ratheim. Die Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule in Ratheim öffnet ihre Türen für interessierte Kinder und ihre Eltern. Unter dem Motto „Denken – Handeln – Fühlen“ können Kinder und ihre Eltern am Samstag, 16. Dezember, von 10 bis 14 Uhr Einblicke in das Schulleben der Gesamtschule erhalten.