Wassenberg.

Bisher sah alles so aus, als würden die vier Windräder, die im Birgelener Wald geplant sind, auch gebaut werden. Stadtverwaltung und Rat hatten alle nötigen Schritte in die Wege geleitet, den Flächennutzungsplan dahingehend zu ändern, dass in dem Waldstück an der deutsch-niederländischen Grenze Windräder gebaut werden dürfen.