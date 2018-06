Wegberg-Wildenrath - Lebenshilfe feiert mit Ralf Rudnik und Köllefornia in Wildenrath

Wegberg-Wildenrath. Mit der Wohnstätte Wildenrath wurde 1978 die älteste Wohneinrichtung der Lebenshilfe Heinsberg eröffnet. Das 40-jährige Jubiläum wird am 23. Juni, 19 Uhr, mit einem Dorffest gefeiert.

1978 suchte die Lebenshilfe Heinsberg ein möglichst zentral gelegenes Wohnhaus, um jungen Menschen mit Behinderung den Auszug aus dem Elternhaus in die eigene, barrierefreie Wohnung mit Betreuung zu ermöglichen. „Ein gemeindenahes Wohnangebot für eine Wohngemeinschaft war damals etwas Besonderes“, erklärt Edgar Johnen, Geschäftsführer der Lebenshilfe Heinsberg. „Menschen mit Behinderung, die auf eine Betreuung rund um die Uhr angewiesen waren, hatten kaum Wahlmöglichkeiten. Sie wurden entweder von ihren Angehörigen versorgt, wohnten im Elternhaus oder lebten in einer sogenannten Anstalt für Behinderte.“ In den 1960er Jahren wollte die junge Elterngeneration ihren Kindern mit Behinderung mehr Wohnmöglichkeiten bieten und ihnen vor allem ein möglichst normales und selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Deutschlandweit gründeten sie Lebenshilfe-Ortsvereinigungen, so auch in unserer Region.

Dass die damals noch junge Lebenshilfe Heinsberg ihr erstes Wohnangebot in Wildenrath eröffnete, ist wohl kein Zufall. Die beiden Mitgründer Karl Labonde und Jürgen Rosenthal lebten mit ihren Familien in Wildenrath. Sie engagierten sich für die Neugestaltung des ehemaligen Verwaltungsgebäudes an der Heinsberger Straße. Das leerstehende Gebäude schien ideal für die Pläne der jungen Eltern: große, helle Flure und viel Platz für Gemeinschaftswohnräume und -küche, eine große Terrasse und die Lage mitten im Dorf zeichneten das Gebäude aus.

„Dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner bis heute in Wil-denrath zu Hause fühlen, liegt aber vor allem an der tollen Dorfgemeinschaft“, freut sich Klaus Meier, Vorsitzender der Lebenshilfe. Dabei denke er vor allem an die Wildenrather Frauengemeinschaft, die bis heute eine enge Verbindung zur Wohnstätte hat und regelmäßig Freizeitaktionen und Ausflüge mit den Bewohnern unternimmt, so Klaus Meier. „Das ist einfach wunderschön!“

Gute-Laune-Garanten

Im Rahmen der Dorfkirmes werden die Bewohnerinnen und Bewohner ihr Jubiläum feiern. Am Samstag, 23. Juni, heißt es „Jeck fürn guten Zweck“ im Festzelt auf dem Dorfplatz. Die Lebenshilfe-Band Workshop und die Heinsberger Karnevalsband Rabatz versprechen gute Laune und kölsche Töne. Highlight des Abends ist die Band Köllefornia um Ralle Rudnik, der sich jetzt schon auf den Abend freut: „Ich gratuliere der Wohnstätte und freue mich auf unseren Auftritt zu Gunsten der Lebenshilfe Heinsberg.“ Seit Jahren schon sind der Musiker und Ex-Höhner-Gitarrist und die Lebenshilfe Heinsberg freundschaftlich verbunden. So wird die Lebenshilfe-Band Workshop auch in diesem Jahr wieder einen Song in seinem Studio aufnehmen. In Wildenrath wird Köllefornia um Ralle Rudnik und Pete Bauchwitz (beide spielten bei den Höhnern) Hits der Höhner und viele weitere kölsche Stücke präsentieren und versprechen eine tolle Stimmung.

Karten gibt es im Vorverkauf in Wildenrath an der Aral-Tankstelle und im Friseursalon Acker, in der Wohnstätte (alle an der Heinsberger Straße) sowie am Infopunkt im Lebenshilfe-Center in Oberbruch. Der Eintritt kostet acht Euro. Die Einnahmen werden für die Freizeitgestaltung für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf verwendet. Mehr Infos gibt es online.