La Strada Olé startet mit Proklamationsfrühschoppen in die Session Von: agsb

Letzte Aktualisierung: 27. Dezember 2016, 15:47 Uhr

Heinsberg-Straeten. Die Karnevalsgesellschaft La Strada Olé startet am Sonntag, 8. Januar, mit ihrem Proklamationsfrühschoppen in die Session. Prinz Daniel I. und Prinzessin Kim werden ab 10.11 Uhr auf der Bühne stehen und ihre Gäste in der Straetener Sporthalle, Römerstraße, empfangen.