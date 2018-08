Erkelenz - „Kurz-und-Gut-Seminar“ bietet wichtige Infos für Schatzmeister

Erkelenz. Der Kreissportbund Heinsberg veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband Erkelenz ein „Kurz-und-Gut-Seminar“ mit dem Thema „Grundlagen der Buchführung im Sportverein“.

Termin ist am Montag, 10. September, 18 bis etwa 22 Uhr, in der Mensa der Hauptschule in Erkelenz, Zehnthofweg 2 (Zugang über den Schulhof an der Westpromenade, dort Parkmöglichkeiten). Referent ist Michael Berg.

Angesprochen sind beispielsweise Kassierer oder Schatzmeister, die frisch in den Vorstand gewählt worden sind und mit Begeisterung an die neuen Aufgaben herangehen. Doch schon taucht die Frage auf: „Wie buche ich bloß diese Geldausgabe?“

Das Kompaktseminar „Grundlagen der Buchführung im Sportverein“ vermittelt systematisch die Aufgaben und Anforderungen an eine Vereinsbuchführung. Nicht nur der Vorstand und die Mitglieder wollen wissen, wie die Finanzen des Vereins aussehen, sondern auch der Staat in Form des Finanzamtes verlangt regelmäßig Auskünfte. Und wer möchte schon die Gemeinnützigkeit seines Sportvereins aufs Spiel setzen? Um den Verein nicht zu gefährden, sind gewisse Regeln des Gesetzgebers zu beachten. In diesem Kompaktseminar wird konkret auf die gesetzlichen Vorschriften und die steuerlichen Belange eingegangen.

„Eine korrekte Vereinsbuchführung ist leicht erlernbar, und wer sich damit befasst, wird schnell feststellen, dass Buchführung keine trockene Materie ist, sondern eines der wichtigsten Instrumente für eine erfolgreiche Vereinsführung“, so die Organisatoren. Inhalte sind Aufgaben des Rechnungswesens im Sportverein, Tätigkeitsbereiche des Sportvereins, Besteuerung der einzelnen Tätigkeitsbereiche, Gemeinnützigkeit und Zuwendungs-/Spendenrecht, Anforderungen an die Vereinsbuchführung, Buchführungssysteme und Formen der Buchführung Inventar und Jahresabschluss, Bearbeitung von Fallbeispielen aus der Vereinspraxis und Ziele.

Ziel dieses Seminars ist es, in gebündelter Form Grundlagenwissen zu vermitteln. Durch die Bearbeitung von Anwendungsaufgaben oder Fallbeispielen in kleinen Workshops werden schon während des Seminars konkrete Umsetzungsmöglichkeiten für die Vereinspraxis eröffnet. www.ssv-erkelenz.de

Weitere Informationen gibt es beim Stadtsportverband Erkelenz, Mühlenstraße 7, 02431/8065653, gerd.helfer@ssv-erkelenz.de.