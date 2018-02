Heinsberg-Hülhoven - „Kunterbunter Selfkant“: Autoren lesen in Alter Schule

Heinsberg-Hülhoven. Die in Hülhoven lebende Autorin Heide Hensges hat für Dienstag, 20. Februar, eine Lesung in der Alten Schule an der Josef-Spehl-Straße organisiert.

In der Lesung werden Kurzgeschichten und Gedichte aus der Sammlung „Kunterbunter Selfkant“ vorgetragen. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr.

„Kunterbunter Selfkant“ ist ein weiteres Buchprojekt aus der VHS-Schreibwerkstatt unter der Leitung des Erkelenzer Autors Kurt Lehm-kuhl. Wie bei den vorherigen Geschichtensammlungen „Blutroter Selfkant“, Tödlicher Selfkant“ und „Mörderischer Selfkant“, die ebenfalls in Hülhoven vor einer großen Zuhörerschar vorgestellt wurden, geht der Erlös wieder an das Hospiz der Hermann-Josef-Stiftung in Erkelenz.

„Wir peilen jetzt die Spendensumme von 50.000 Euro an“, freut sich Lehmkuhl, der die Lesung in Hülhoven moderieren wird. „Wir nehmen keinen Eintritt, sondern bedanken uns für Futter für ein Spendenschwein.“ Außerdem werden sämtlich Erlöse aus dem Buchverkauf in die Spende ans Hospiz fließen.

Wie schon bei den „kriminellen“ Vorgängern gilt auch bei dieser humorvollen Sammlung: „Autoren aus dem Kreis Heinsberg schreiben Geschichten, die im Kreis Heinsberg spielen, und engagieren sich für ein soziales Projekt im Kreis Heinsberg“, sagt Lehm-kuhl, der nicht nur Heidi Hensges für die Gestaltung der Lesung dankt, sondern auch dem Ortsring Eschweiler-Grebben-Hülhoven „Für den Ortsring ist es immer wieder eine Selbstverständlichkeit, uns zu unterstützen.“

Neben Heidi Hensges, die sich mit ihrem Roman „Ein Herz aus Marmelade“ bundesweit einen Namen gemacht hat, stellen Renate und Franz-Josef Jansen, Margarete Kaiser, Brigitte Oleszynski-Wichmann, Heike Dahlmanns und Beatrix Hötger-Schiffers Geschichten und Gedichte vor.

Fortsetzung folgt

„Bei 50 Texten und 16 Autoren fällt es immer schwer, eine Auswahl zu treffen“, meint Heidi Hensges. „Andererseits“, so fügt sie augenzwinkernd zu, „besteht ja die Möglichkeit, durch den Kauf eines ‚Kunterbunten‘ in den Genuss aller Geschichten zu kommen.“

Weitere Lesungen sind für die nächsten Wochen und Monate geplant, unter anderem in Erkelenz, Gangelt, Geilenkirchen, Heinsberg und Übach-Palenberg, nachdem es bereits bei der „1. Nacht im Schacht“ in Hückelhoven andere Geschichten aus „Kunterbunter Selfkant“ gegeben hatte. Auch wird an einer Fortsetzung der VHS-Schreibwerkstatt gebastelt. Sie soll im Herbst beginnen.