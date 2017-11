Kurse in Ölmalereiund Zeichnen

Am Samstag, 9. Dezember, finden im Kunsttreff an der Ostpromenade Kurse in Ölmalerei (10 bis 17 Uhr) und Zeichnen (14 bis 17 Uhr) statt.

Anmeldung unter Telefon 0177/71 744228. Interessenten für das Arbeiten mit Beton wenden sich an Sabine Soyoglu. Telefon 0173/7189840.