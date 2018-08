Wassenberg - „Kunst x 7“ stellt Porträts und Ölbilder im Rathaus aus

Wassenberg. Die sechs Künstlerinnen Michèle Delaunay, Rosita Scherf, Hilde Bürgers, Barbara Wolf, Marion Groob und Karin Soot-Böhmer, zusammen die Gruppe „Kunst x 7“, stellen im Rathaus in Wassenberg aus. Seit dem Jahr 2000 betreiben sie ein gemeinschaftliches Atelier mit Ausstellungsräumen in Gerderath/Fronderath.

Durch Ausstellungen im Kreis Heinsberg, Frankreich, Düsseldorf und Aachen haben sie sich auch überregional einen Namen geschaffen. Die Künstlerinnen malen abstrakte Acryl- und Ölbilder, aber auch Porträts, Aktbilder und Gegenständliches.

Soot-Böhmer hat im Laufe der Jahre noch ein Bildhauerstudium absolviert. Zusammen nahmen die Künstlerinnen an diversen Workshops mit interessanten Künstlern teil: Shamsudin Achmadow, Christian Peschke aus Bozen, Suse Rast-Wunderlich aus Rostock, Michèle Kaus in Honfleur, Wieslawa Stachel aus Köln, Mehmed Güler aus Kassel, David Ochiltree aus Newton UK, Mario Müller in Oldenburg, und sie absolvierten einen Meisterkurs bei Markus Lüpertz.

Die Bilder sind von Dienstag, 4. September, bis Freitag, 12. Oktober, während der allgemeinen Öffnungszeiten, montags bis freitags, von 8 bis 12 Uhr sowie montags, dienstags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr zu sehen.