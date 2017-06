Kunst-Workshops für Kinder: „Selfie mit Begas“

Kreis Heinsberg. Anlässlich des Sommerboulevards in der Kreisstadt Heinsberg am 24. und 25. Juni bietet das Begas-Haus, das Museum für Kunst und Regionalgeschichte, in Heinsberg an der Hochstraße zwei Workshops für Kinder und Jugendliche zum Thema „Selfie mit Begas“ an.

Der Workshop ist für eineinhalb Stunden angelegt. Der erste Workshop findet am Samstag ab 15 Uhr für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren in den Räumen des Museums statt.

Am Sonntag folgt ein weiterer Workshop – ebenfalls ab 15 Uhr – für ältere Kinder im Alter von zehn bis 14 Jahren statt. Es wird ein Kostenbeitrag von fünf Euro pro Teilnehmer erhoben.

Die Kinder sollen unter Anleitung der Kunstpädagogin Doris Müller viel Wissenswertes über die Porträtmalerei der Begas-Familie erfahren und anschließend eigene Selbstbildnisse anfertigen können.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher ist zu diesen Workshops eine Anmeldung erforderlich, entweder unter Telefon 02452/977690 oder per E-Mail an info@begas-haus.de oder vor Ort an der Museumskasse.