Wassenberg - Kunst- und Kulturtag in Wassenberg: Skulpturen, Gemälde und vieles mehr

Wassenberg. Der 15. Kunst- und Kulturtag findet am Sonntag, 3. Juni, von 12 bis 18 Uhr in Wassenberg statt. Das Kulturereignis rund um den historischen Burgberg bietet eine breitgefächerte Palette unterschiedlicher Kunstrichtungen und wird umrahmt von einem ganztägigen musikalischen Programm mit der niederländischen Band El Cambio, die auf der Bühne am Heckentheater spielt.

Eröffnet wird die Veranstaltung um 12 Uhr von Bürgermeister Manfred Winkens auf der Bühne. In einer Zeltstadt auf dem Plateau unterhalb der Burg zeigen verschiedene Künstlergemeinschaften vielfältige Malerei. Diverse, auch kontrastierende Malstile werden zu sehen sein. Einige der Künstlerinnen und Künstler malen vor Ort, so dass man einen besonderen Einblick in die verschiedenen Maltechniken bekommt.

In den Parkanlagen werden Skulpturen aus unterschiedlichen Materialien präsentiert. Bildhauer, Keramik- und Schmuckkünstler zeigen in der freien Landschaft oder entlang eines Weges ihre neuesten Werke. „Installationen in den grünen Hängen unterhalb des Burgbergs haben eine besondere Ausstrahlung, die durch die historischen Burganlagen geprägt werden“, sagt Annika Schmitz, Pressesprecherin der Stadt Wassenberg. Dort kommen auch Naturinstallationen aus Holz, Ton oder Sandstein besonders zur Geltung.

Deutsche und niederländische Fotografen zeigen im großen Saal der Burg Wassenberg ihre neuesten Arbeiten.

Auf der Freifläche an der Auffahrt zur Burg wird der Wassenberger Peter Röttges sein künstlerisches Schaffen demonstrieren und mit der Kettensäge Holz bearbeiten. Im jetzt auch für Gehbehinderte zugänglichen Bergfried stellt der Kunstverein Canthe aus Hückelhoven aus. Es wird ein Querschnitt sowohl aktueller Werke als auch Kunst aus den vergangenen 30 Jahren zu sehen sein, wobei alle wesentlichen künstlerischen Sparten vertreten sind.

Außerdem präsentiert die Bürgerbücherei Bücherkiste unter Moderation von Ursula Kurzweg wieder ein literarisches Programm auf der dritten Etage des Bergfrieds. Von 14 bis 16 Uhr werden Autoren heitere und besinnliche Geschichten vortragen. Des Weiteren wird es verschiedene kostenlose Mitmachaktionen für Kinder und Jugendliche geben, gestaltet vom Kunsttreff aus Erkelenz, dem Keramik-Atelier aus Wegberg und vom Familienzentrum Steinkirchen.

An der Georgsstatue an der Kirchstraße wird eine Malerin außerdem live zeigen, was Illusionsmalerei ist. Und Gästeführerin Therese Wasch bietet um 14 Uhr eine kostenlose Führung zu den Kunst- und Kulturstätten an. Auch auf der Roermonder Straße wird Kunst geboten, wo die Galerien Noack und das Leo-Küppers-Haus geöffnet sind.

Abstrakte Malerei ist im Foyer des Alten Rathauses am Roßtorplatz zu sehen. Außerdem öffnet der Maler Georg Kohlen am Roßtorplatz sein neues Atelier für Interessenten.

Der Eintritt ist frei.