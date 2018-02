Erkelenz-Lövenich - „Kultur in der Bank“: Von feinsinnigen Worten bis zu gekochten Fröschen

Erkelenz-Lövenich. Eine Uraufführung, Texte, Musik und Kabarett: Vielfältig und abwechslungsreich ist das Programm von „Kultur in der Bank“ der Raiffeisenbank, das Marketing-Leiter Thomas Brockers für dieses Jahr zusammengestellt hat.

Im Tagungssaal der Hauptstelle in Lövenich Alle Veranstaltungen finden im Tagungssaal der Hauptstelle der Raiffeisenbank Erkelenz in Lövenich, In Lövenich 70, statt. Beginn ist jeweils im 19.30 Uhr. Eintrittskarten sind in allen Geschäftsstellen der Raiffeisenbank Erkelenz und bei der Buchhandlung Viehausen in Erkelenz erhältlich.

Nach dem Premierenjahr von „Kultur in der Bank“ war schnell klar, dass diese erfolgreiche Reihe fortgesetzt werden sollte. Sie hat sich schnell einen guten Namen in der Region gemacht und verfügt bereits über ein Stammpublikum. Waren es im vergangenen Jahr vier Veranstaltungen, so sollen es nunmehr fünf werden.

Den Auftakt macht am Donnerstag, 8. März, Julia Hagemann mit ihrem Musikkabarett. Auf die Kraft seiner feinsinnigen Worte verlässt sich Kabarettist Marc Breuer am Freitag, 27. April. Die preisgekrönte Schriftstellerin Regina Schleheck aus Leverkusen ist am Freitag, 8. Juni, zu Gast, bevor am Freitag, 28. September, Jazzblues mit Slinky&P’tit Loup erklingt. Zum Jahresabschluss gibt es eine Uraufführung. Zum ersten Mal wird in Form eines inklusiven Hörtheaters am Donnerstag, 29. November, die Geschichte „Drei Männer im Schnee“ von Erich Kästner dargeboten.

Schwarzer Humor plus Klavier

Wer Julia Hagemann nicht kennt, der wird sie am 8. März bei der Raiffeisenbank Erkelenz kennen lernen dürfen. Und er wird sich fragen müssen, warum er bisher noch nichts von dieser vielseitigen Künstlerin gehört hat. Ein schwarzhumoriges, intelligentes Klavierkabarett in makellosen Reimen und Songs fernab vom gängigen Programm wartet auf die Besucher. Die Musikkabarettistin und studierte Sängerin bringt ihr Programm „Fort, Bildung!“ zur Aufführung. Dabei geht es hier nicht zimperlich zu. In den Liedern werden auch schon mal zu Barockmusik Vermieter frittiert, unter Koloraturkaskaden Frösche gekocht, Beerdigungen generalgeprobt und Kolleginnen im Rhein versenkt, während die Diplomsängerin völlig unerwartet zum Temperamentsbündel mutiert.

Zwischendurch erfahren die Besucher, die im Trommelwirbel der Pointen schnell die Orientierung verlieren können, wie sie im Alltag einfach mal genial sein können, worin der gesellschaftliche Nutzen der Vergänglichkeit liegt oder welche Gehirnaktivitäten beim Hören von Opern benötigt werden. Die Musikkabarettistin ist auf eine liebevolle, selbstironische Art gemein und brüllend komisch, ohne sich mit lahmen Witzen unter der Gürtellinie oder mit aggressiven, beleidigenden Ausfällen aufzuhalten. Immer exquisit gereimt und bildschön gesungen, wie man das von einer diplomierten Sängerin und Stipendiatin der Celler Schule erwarten kann.

Die Zuhörer erfahren, warum Chansons immer so dämliche Melodien, Opernarien dagegen so bescheuerte Texte haben, wieso Männer früher sterben als Frauen und was man gegen Essstörungen bei Vampiren tun kann.