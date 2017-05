Erkelenz.

In den vergangenen Wochen hatte der DRK-Kreisverband Heinsberg eine ganze Menge zu feiern: Sowohl in Heinsberg als auch in Hückelhoven und in Gangelt wurden die neuen „KAI“-Anlaufstellen eingeweiht. Das Fest zur offiziellen Eröffnung der Einrichtung in Erkelenz machte die Reihe jetzt komplett. KAI, das steht für den Kristallisationspunkt gegen Armut durch Integration.