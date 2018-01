Heinsberg.

Fächer wie Mathematik, Biologie, Chemie und Physik, Informatik oder Technik sind für viele Schüler solche, die sie am liebsten von ihren Stundenplänen streichen würden. Vielen Unternehmen mangelt es daher an Spezialisten. Hier setzt eine Initiative für MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) an. Auch das Heinsberger Kreisgymnasium ist jetzt dabei.