Heinsberg - Krankenhaus Heinsberg ehrt langjährige Weggefährten

Heinsberg. Die jährlichen Treffen der ehemaligen Kollegen und der Jubilare sind eine feste Einrichtung im Krankenhaus Heinsberg. Auch diesmal war der Zuspruch groß.

So konnten Geschäftsführer Heinz-Gerd Schröders, Pflegedienstleiter Hans-Josef Jöris und Betriebsratsvorsitzender Peter Mouton viele Kollegen und Ehemalige mit Präsenten erfreuen. Dabei werden traditionell alle früheren Kollegen bedacht, die im Laufe des Jahres einen runden Geburtstag feiern konnten, ebenso wie die so genannten „Neurentner“, die im vergangenen Jahr in den Ruhestand getreten sind.

Mit Gerda Roob, Gerlinde Seithümmer, Sigrid Wienegge und Susanne Zweipfennig-Vetter standen vier Mitarbeiterinnen im Mittelpunkt, die für ihr 25-jähriges Dienstjubiläum geehrt wurden. 40 Jahre im Krankenhaus tätig ist Agnes Bauer.