Korbmacher nehmen gekonnt den Weidenschnitt vor

Hückelhoven. Zehn ehemalige Korbmacher haben sich im Hilfarther Korbmachermuseum zum diesjährigen Weidenschnitt getroffen. Genug zu tun gab es allemal, denn im Frühjahr müssen die Weiden geschnitten werden, nachdem sie sich im Winter als „totes Holz“ erholen konnten.

Nach dem Schnitt werden die Weiden in Wasser gesetzt, die Weiden beginnen dann zu „leben“ und bilden Wurzeln. Bis Mai bleiben sie im Wasser und werden dann am 7. Mai beim Weidenschälfest geschält. Dann wird also nicht nur gefeiert, sondern auch gearbeitet.

Die Experten unterscheiden fünf verschiedene Sorten von Weiden, die Bindeweiden, die Amerikanerweiden, österreichischen Palm, Purpurweiden und Römerweiden.