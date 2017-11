Erkelenz-Lövenich.

Die Konzertshow „Beets meets Friends“ in der Hückelhovener Aula feiert in diesem Jahr am ersten Dezemberwochenende ihr zehnjähriges Jubiläum. Die Mischung aus Akustikpop und Chormusik kommt an. Insgesamt hatten die „beets´nberries“ und ihre musikalischen Freunde schon rund 10.000 Besucher.