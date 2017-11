Konzert mit Saxophon und Orgel im Selfkantdom

Heinsberg. Auf ein außergewöhnliches Klangerlebnis dürfen sich die Konzertbesucher am Sonntag, 12. November, um 17 Uhr in Heinsberg in St. Gangolf freuen: Der Organist Stefan Palm sowie die Saxophonistin Claudia Meures werden unter dem Titel „Organised Sax“ Werke für Orgel und Saxophon aus unterschiedlichen Epochen zu Gehör bringen.

Es stehen unter anderem Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Josef Gabriel Rheinberger und Charles Marie Widor auf dem Programm.

Die beiden Musiker gaben im Jahr 2009 ihr erstes gemeinsames Konzert in dieser Konstellation, weitere Zusammenarbeit folgte unter anderem mit dem Palm Concertino und in größerer Besetzung Orgel und Saxophonquartett, wie zuletzt 2012 im Heinsberger Selfkantdom.

Stefan Palm legte an der Hochschule fur Musik und Tanz Koln als bislang einziger Student neben dem Kirchenmusikexamen drei Konzertexamen in Orgel, Cembalo und Klavier ab. Zahlreiche Preise begleiten seinen künstlerischen Weg. Seine Auftritte als Solist oder in Zusammenarbeit mit renommierten Orchestern führten ihn zum Beispiel nach China, Japan, Honkong, USA sowie in viele europäische Länder.

Palm wurde 2015 als Professor fur Orgelliteraturspiel an die Hochschule fur Kirchenmusik der Diozese Rottenburg-Stuttgart berufen, deren Leitung er seit 2016 als Rektor inne hat.

Claudia Meures studierte am Sweelinck-Conservatorium van Amsterdam klassisches Saxophon. Sie war mehrfach Preisträgerin in unterschiedlichen Musikwettbewerben und nahm an zahlreichen nationalen und internationalen Meisterkursen teil. CD-Aufnahmen sowie Rundfunk- und Fernsehproduktionen dokumentieren ihr vielfältiges musikalisches Engagement.

Die Propsteigemeinde sowie die Kulturgemeinde Heinsberg laden zu diesem Konzert herzlich ein. Der Eintritt ist frei, eine freiwillige Spende gerne willkommen.