Konzert des Musikcorps Braunsrath ist ein Höhepunkt

Waldfeucht-Braunsrath.

Das Musikcorps Braunsrath wird am Samstag, 4. Februar, um 19 Uhr die Messe in der Pfarrkirche Braunsrath musikalisch gestalten. Bei gefühlvollen und ebenso feierlichen Kompositionen will das Orchester erneut zeigen, wie gut es die „leisen Töne“ beherrscht.