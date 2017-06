Wassenberg.

Der eine wusste von dem anderem nicht, und doch arbeiten sie beide an dem einen Ziel, ausgediente Schiffscontainer wieder einer sinnvollen Verwendung zuzuführen. Während sich das Unternehmen Artec360 im Gewerbegebiet Forst dem Umbau solcher Container in Tribünen für kleine Stadien widmet, kommen jetzt aus der Ideenschmiede des Architekten Professor Ludwig Rongen in der Wassenberger Unterstadt die Pläne, aus je zwei solcher Container Einfamilienhäuser zu bauen, im Passivhaus-Standard.