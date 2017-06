Kontrolle verloren: Mofafahrer erleidet schwere Verletzungen

Heinsberg-Oberbruch. Ein 51-jähriger Mofafahrer aus Hückelhoven ist am Freitagabend schwer verletzt worden, als er die Kontrolle über sein Gefährt verlor und zu Boden stürzte.

Der Mann fuhr gegen 17.50 Uhr auf der Straße Kranzes aus Hückelhoven kommend in Richtung Dremmen. Auf Höhe des Ortseinganges Oberbruch musste er verkehrsbedingt bremsen und verlor dabei die Kontrolle über sein Mofa, wie die Polizei berichtet. Er stürzte zu Boden, wodurch er sich Verletzungen an einem Bein und Schnittwunden an der Hand zuzog.

Er wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt zur stationären Behandlung ins Krankenhaus transportiert.