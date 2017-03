Kompletten Zigarettenautomaten aus der Wand gebrochen

Wegberg. Einen kompletten Zigarettenautomaten haben unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch im Wegberger Ortsteil Arsbeck gestohlen.

Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter den Automaten zwischen 2.50 Uhr und 3.20 Uhr von der Wand eines Hauses an der Heiderstraße. Eine Zeugin hörte zu dieser Zeit einen lauten Knall. Als sie aus dem Fenster sah, konnte sie aber nichts Verdächtiges erkennen. Erst am Morgen stellte sie den Schaden an der Hauswand und den fehlenden Zigarettenautomaten fest.

Wer Angaben zu den Täter machen kann oder Beobachtungen machte, die mit diesem Vorfall in Verbindung stehen könnten, der wende sich bitte an das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452/920-0.