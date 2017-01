Kommunionkinder engagieren sich für krebskranke Kinder

Heinsberg. Die Kommunionkinder der Pfarrei St. Nikolaus Rurkempen bereiten sich derzeit nicht nur intensiv auf ihren großen Tag mit dem Empfang der ersten heiligen Kommunion vor, sondern zeigen auch soziales Engagement.

So hatten sie für den kleinen Weihnachtsmarkt an der Kempener Kirche Plätzchen gebacken, diese in 60 kleine Tüten verpackt und auf dem Markt verkauft. Den Erlös haben die Kinder und ihre Betreuerinnen Carmen Luberich, Yvonne Rademacher und Sara Schmitz jetzt an Wiljo Caron von der Kinderkrebshilfe in Ophoven übergeben. Begeistert von der vorbildlichen Aktion zeigte sich natürlich auch Pfarrer Arnold Houf, der das große Engagement der Kinder lobte.