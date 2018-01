Hückelhoven-Baal - Kölsche Nacht in Baal: KG Eierköppe mit hochkarätigem Programm

Hückelhoven-Baal. Die „Kölsche Nacht“ der KG Eierköpp Baal steigt am Samstag, 20. Januar. Die Veranstaltung findet im Bürgerhaus am Pastor-Bauer-Platz statt und beginnt um 18.45 Uhr (Einlass ab 18 Uhr).

Der Moderator der KG, Ingo Bönigk, wird dem Publikum eine Mischung aus hochkarätigen Musikdarbietungen und atemberaubenden Showtänzen präsentieren. Für die musikalischen Höhepunkte sorgt die Band „Druckluft“ aus Bonn – eine reine Brassband ohne Sänger, die das Publikum mit einem breitgefächerten Repertoire mitreißt.

Für noch mehr Stimmung wird die Band „HatWat“ aus Süsterseel sorgen. Die Junioren und Aktiven der TSG Lövenich- Baal sowie die Jugend und die Tanzmariechen werden die Besucher mit ihren Darbietungen in ihren Bann ziehen. Auch nicht fehlen wird das Herrenballett Haiheels, die mit ihren durchtrainierten Körpern begeistern werden. Ebenfalls mit dabei sind die Rohdiamanten aus Doveren. Die Damenseite wird vertreten durch den Auftritt der Showtanzgruppe Patchwork aus Baal.

Der Kartenvorverkauf für diese Veranstaltung läuft in den Vorverkaufsstellen Salon Gabi, Aachener Straße 13 und in Jupp‘s Bistro bereits auf Hochtouren. Weiterhin gibt es Karten bei den Mitgliedern der KG Eierköpp. Im Vorverkauf sind die Karten für 12 Euro erhältlich, an der Abendkasse für 15 Euro. Gruppen mit zehn Personen zahlen 111 Euro.

Die Kindersitzung der KG Eierköpp findet am Sonntag, 21. Januar, ebenfalls im Bürgerhaus statt. Die Veranstaltung für alle Nachwuchskarnevalisten beginnt um 15.11 Uhr (Einlass ist ab 14.30 Uhr).