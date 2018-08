Erkelenz - Kita-Kinder verwandeln ihre Tagesstätte in ein Kunst-Atelier

Erkelenz. Wenn kleine Mädchen und Jungen sich der Kunst widmen, bleibt kein Malerkittel oder T-Shirt ohne Farbkleckse. Dafür aber glänzen die Augen, der Gesichtsausdruck verrät die Spannung, und die kleinen Hände werkeln voller Feuereifer.

Als der Künstler-Nachwuchs der Kita Brückstraße in Erkelenz von dem Projekt Sommerzauber in der Galerie ProArte hörte, gab es kein Halten mehr.

„Da machen wir mit“, hieß es, und schon wurden die ersten Ideen für Gemälde und Objekte in die Tat umgesetzt. „Kinder zu begeistern, sie für Kunst zu interessieren, ihnen Möglichkeiten bieten, selbst kreativ zu werden, ist eine herrliche Aufgabe“, findet Sandra Klein, Vorstandsmitglied bei ProArte. „Den Zauber dieses Sommers einzufangen, liefert den Kindern eine breite Palette von Möglichkeiten.“

Ihre Idee zündete auch bei Rosi Steufmehl, der Leiterin der Kindertagesstätte. Mit Fingerfarbe hielt der Sommer Einzug auf den Leinwänden, und mit viel Akribie wurde gepinselt, gestrichen sowie handverlesen Kunst gezaubert. Ob Einzelstücke oder Gemeinschaftsarbeiten, die Kita-Kinder machten aus der Tagesstätte flugs ein Atelier.

Gemälde, Collagen und Skulpturen verwandelten die Räume schnell in eine Kunsthalle. Kleber und Pappe mussten herhalten, damit faszinierende und kreative Objekte zu Skulpturen geformt werden konnten.

Zusammen mit den Arbeiten der Kinder, den pastellfarbenen Makro-Fotografien von Georg Kovac, den Leinwand-Fotos von Kay Huett und den Collagen von Sandra Klein wird die Ausstellung mit dem Titel „Sommerzauber – von uns für Klein und Groß“ in der Galerie ProArte, Franziskanerplatz 6 in Erkelenz, am Sonntag, 12. August, um 14 Uhr eröffnet. Sie ist Sonntag, 19. und 26. August von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.