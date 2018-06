Kirmes der Gemeinschaft Hülhoven-Grebben-Eschweiler startet am Freitag Letzte Aktualisierung: 19. Juni 2018, 12:15 Uhr

Heinsberg-Grebben. Die Kirmes in der Dreidörfergemeinschaft Hülhoven-Grebben-Eschweiler steht in diesem Jahr unter einem ganz besonderen Stern. Manfred Moll triumphierte am Pfingstsonntag und wurde neuer Schützenkönig der St.-Lambertus-Schützenbruderschaft.