Heinsberg-Kirchhoven.

Gleich an zwei Abenden flogen die Schimpfwörter auf Platt wieder über die Bühne der Mehrzweckhalle und strapazierten die Lachmuskeln eines begeisterten Publikums. Gewohnt amüsant ging es zu bei der jüngsten Aufführung der Kirchhovener Theatergruppe, die an beiden Abenden bei freiem Eintritt spielte, am zweiten im Rahmen des Familienabends der Schützenbruderschaft St. Hubertus.