Heinsberg-Kirchhoven - Kirchhovener Schützen sind für die Kirmes gerüstet

Heinsberg-Kirchhoven. Die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Kirchhoven feiert vom Mittwoch, 9., bis Sonntag, 13. Mai, die große Frühkirmes.

Das Schützenkönigspaar Sebastian Kutzner und Jessica Nyßen mit den Adjutanten Pascal Tellers und Jens Schürkens sowie die Schützenprinzen André Smeetz und Philipp Schürkens laden alle Besucher ein und freuen sich schon jetzt gemeinsam mit allen Kirchhovenerinnen und Kirchhovenern auf ein schönes Fest. „Die Jubelkönige Hermann-Josef Jöris, Heinz Windeln und Peter Aretz freuen sich ebenfalls auf gemeinsame, fröhliche Stunden an den Kirmestagen“, heißt es.

Die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft bittet die Dorfbevölkerung, die Häuser mit Fahnen zu schmücken. Für die kleinen Besucher ist der Kirmesmarkt am Festzelt am Samstag ab 14.30 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr geöffnet.

Der Zugweg am Samstag: Gasthaus Bodens, Waldfeuchter Straße, Ackerbrucher Straße, Festzelt. Der Zug am Sonntag startet am Festplatz, geht über die Ackerbrucher Straße, Waldfeuchter Straße, Brunnenschule zum Abholen des Schützenkönigspaares, der Schützenprinzen, Jubelkönige und Ehrengäste an der Mehrzweckhalle, die Waldfeuchter Straße, Stapper Straße, Lindenstraße, den Bruchweg, Waldfeuchter Straße, Schwimmbadstraße, Prof.-Florax-Straße zum Festplatz.

Am Mittwoch, 9. Mai , geht es um 19 Uhr mit einem Discoabend im Festzelt mit „DME“ los. Am Samstag, 12. Mai, ist um 20 Uhr Antreten am Gasthaus Bodens mit dem Spielmannszug „Grün-Weiß“ Kirchhoven. Es folgen der Zug zum Festzelt und der Königsball im Festzelt mit der „OFM-Band“.

Am Sonntag, 13. Mai, geht es um 8.30 Uhr mit dem Antreten am Festzelt mit den musizierenden Vereinen weiter. Es folgen um 9 Uhr Messe und Gefallenenehrung, anschließend ist Frühschoppen im Festzelt. 16 Uhr ist Antreten am Festzelt mit den musizierenden Vereinen, um 16.15 Uhr folgt das Abholen des Schützenkönigspaares sowie der Ehrengäste an der Mehrzweckhalle, anschließend ist der große Festzug mit Parade um 17.30 Uhr auf dem Festplatz am Freibad.

Anschließend gibt es den musikalischen Kirmesabschluss im Festzelt mit Ehrentanz des Schützenkönigspaares und der Jubelkönigspaare.