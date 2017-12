Heinsberg-Oberbruch - Kings Of Floyd liefern perfekte Songs mit Klanggewalt ab

Heinsberg-Oberbruch.

Der erste Akkord hallte durch die gut besuchte Festhalle. Die Licht- und Lasershow verwandelte den Bühnenbereich sofort in einen stimmigen Raum, in dessen Mitte eine große, runde Leinwand thronte, auf welcher ohne Unterlass Bild- und Filmsequenzen abgespielt wurden. Als Kings Of Floyd, eine Coverband mit Songs der berühmten Band Pink Floyd, nach dem Intro zu „Shine on you crazy diamond“ die gesamte Klanggewalt auf die noch verhalten wirkenden Zuschauer einwirken ließ, gab es keine Zweifel mehr an der Professionalität der sieben Musiker auf der Bühne.