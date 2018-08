Hückelhoven - Kinder können die Unterwasserwelt beim Tauchcamp 2019 erkunden

Hückelhoven. Das 15. Hückelhovener Tauchcamp ist gerade vorbei, die Neoprenanzüge gerade trocken, da wird schon für das nächste Jahr geplant. Es soll wieder nach Giglio in Italien gehen. Sieben Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 17 Jahren können mitfahren.

Sie können unter Anleitung der erfahrenen Taucher das Tauchen von Grund auf lernen oder mit bereits vorhandenem Tauchschein abtauchen. „Giglio ist ein echter Geheimtipp für Taucher. Dort zu Tauchen und Tauchen zu lernen ist ein echtes Highlight“, sagt Matthias Ewen.

Der 38-jährige Hückelhovener leitet das Tauchcamp seit 15 Jahren. In dieser Zeit wurden verschiedene Ziele im In- und Ausland bereist. Giglio überzeugte in diesem Jahr die Experten ebenso und die Teilnehmer. Anmeldungen nimmt der Verein ab sofort entgegen.

www.ferientauchkurse.de