Heinsberg - Kiloweise Baumkuchen für den guten Zweck gebacken und verkauft

Heinsberg.

1200 Eier, 30 Kilo Butter, 22 Kilo Marzipan, 17 Kilo Puderzucker, Mehl, Schokolade und mehr, alles gespendet, haben mehr als 30 ehrenamtliche Helfer an zwei eigens dafür gebauten Maschinen zu Baumkuchen verarbeitet und diesen an einem Stand in der Hochstraße verkauft zugunsten des Kindermittagstischs des SKFM im Jugendcafé Loony-Day.